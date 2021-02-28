صحفيو المنطقة الجنوبية يطالبون بتحسين الوضع المعيشي ورفع الراتب التقاعدي

السويداء - ضياء الصفدي

تركزت مداخلات المشاركين في المؤتمر السنوي لفرع اتحاد الصحفيين في المنطقة الجنوبية الذي عقد اليوم في مبنى محافظة السويداء على تحسين الوضع المعيشي للصحفيين ورفع سقف الراتب التقاعدي والاستكتاب وتعويض العمل الصحفي .

وطالب أعضاء المؤتمر في مداخلاتهم المباشرة ببناء مقر لفرع الاتحاد ورفع تعويض الصحفيين المتقاعدين وزيادة الراتب التقاعدي ورفع سقف الطبابة خاصة مع غلاء الأدوية والفحوص الطبية، وإيجاد حل للدخلاء على الصحافة وتشميل الصحفيين بالمهن الخطرة وتفعيل دور الاتحاد بالرقابة على العمل الصحفي في المكاتب الصحفية ومهنية العاملين فيها، إضافة إلى تثبيت العاملين المؤقتين في المؤسسات الإعلامية وتشميل المتقاعدين بالتأمين الصحي وتأمين موارد مالية ثابتة لدعم صندوق الصحفيين والعمل لدى الجهات المعنية للالتزام بتعيين خريجي الإعلام في المكاتب الصحفية في المؤسسات والدوائر الرسمية.

ودعوا إلى تصنيف مهنة الإعلام ضمن المهن الخطرة في ظل الظروف الراهنة وتطوير أدوات ومستلزمات العمل الصحفي والاهتمام بتدريب وتأهيل الصحفيين ووضع أسس شاملة لهم وتمكين الصحفيين من الحصول على المعلومة بيسر وسهولة وإتاحة فرصة السفر أمام جميع أعضاء اتحاد الصحفيين وخاصة الجدد.

بدوره، رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أكد حرص الاتحاد على تنظيم العمل الصحفي في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتطورات الإعلامية المتسارعة لافتاً إلى سعي الاتحاد لتحقيق العدالة بين الصحفيين فيما يتعلق بالسفر والتمثيل والمشاركة في الورشات والدورات الإعلامية المركزية، وأن الانتساب للاتحاد تحكمه القوانين الناظمة ونسعى لدراسة إنشاء نقابة محررين تحت مظلة اتحاد الصحفيين.

من جهته، استعرض رئيس فرع الاتحاد رفيق الكفيري خطة عمل الفرع للعام الجاري والتي تركز على الاستمرار في إقامة الدورات التدريبية والتأهيلية للإعلاميين في المحافظة، وأضاف: بالنسبة لقطعة الأرض المخصصة لبناء مقر لفرع الاتحاد بيّن أن مساحتها ٣٢٥ متر مربع ونسعى للتواصل مع متعهدين وبنائها واستلام البناء جاهزاً ومكسياً من قبل المتعهد.