مطالب بتشديد الرقابة الصحية على اللحوم

درعا - وليد الزعبي

تناولت المداخلات في المؤتمر السنوي للجمعية الحرفية للقصابين في درعا اليوم ضرورة وضع تسعيرة ملائمة تجاري واقع التكاليف، حيث إن تسعيرة الكيلو الواحد من لحوم العجل المحددة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أقل كثيراً من التسعيرة الرائجة، وطالبوا البلديات بضرورة إلزام القصابين بالحصول على الشهادة الحرفية قبل مزاولة المهنة، توازياً مع الحاجة لتأمين وقود من فرع المحروقات لتشغيل المولدات أثناء انقطاع التيار الكهربائي لتقليل التكاليف، وخاصةً أن سعر المحروقات في السوق السوداء باهظ جداً وتحسب تكاليفه على الزبائن، وطالبت المداخلات مجلس مدينة درعا بإعطاء تراخيص دائمة بدل المؤقتة للقصابين الذين يشغلون محال تجارية نظامية ضمن أحياء المدينة.

وأشار رئيس المكتب الإداري والقانوني في اتحاد حرفيي درعا أيمن الضماد إلى ضرورة الالتزام بالمسالخ لدى ذبح الماشية، ووضع الختم النظامي الذي يلاحظ غيابه عن اللحوم في معظم محال القصابة، وكذلك تفعيل وتشديد الرقابة الصحية للتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم للاستهلاك البشري.