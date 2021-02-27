غداً.. الجو غائم جزئياً وأمطار متوقعة فوق بعض المناطق

تبقى درجات الحرارة غداً أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..