صالة جديدة لـ(السورية للتجارة ) في ديرالزور

ديرالزور - مالك الجاسم

افتتحت المؤسسة السورية للتجارة صالة جديدة داخل سجن ديرالزور المركزي ليرتفع عدد الصالات المفتتحة في ريف ومدينة ديرالزور إلى ٤٢ صالة.

وخلال حديثه لـ (تشرين) أكد أغيد الجويشي مدير فرع السورية للتجارة في دير الزور أنه يتم التجهيز لافتتاح صالة في بلدة سعلو وأخرى في قرية تشرين بريف ديرالزور الشرقي, وفي الأحياء التي لا يوجد بها منافذ بيع للمؤسسة يتم تسيير سيارات جوالة لتأمين حاجة الأهالي من المواد المدعومة والمباعة بموجب البطاقة الإلكترونية وخاصة قرى وبلدات ريف ديرالزور الشرقي والغربي والشمالي الغربي.

ويضيف الجويشي بأن كمية السكر والرز التي تم توزيعها من تاريخ الأول من شهر شباط عام ٢٠٢٠ ولغاية ٢٥ من شهر شباط عام ٢٠٢١ بلغت للسكر ٢٤٠٥٣١٦ طنا وللرز ١٧٣١١٠٢ طن وبلغ حجم المبيعات خلال عام ٢٠٢٠ حوالي مليارين و ٣٥٠ ألف ليرة وهناك إقبال كبير على صالات السورية للتجارة وهذا يعود لفارق السعر عن الأسواق الذي يتراوح بين ١٥ – ٢٥ بالمئة وكذلك للنوعية الجيدة التي يتم طرحها عبر هذه الصالات والتي لاقت إقبالاً من قبل المواطن.