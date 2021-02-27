نائب لبناني: المقاومة الحل الوحيد لمواجهة التهديدات الإسرائيلية

أكد النائب اللبناني قاسم هاشم عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية أن المقاومة هي الحل الوحيد لمواجهة التهديدات الإسرائيلية.

وقال هاشم في تصريح له اليوم : إن الانتهاكات السافرة التي يقوم بها العدو الإسرائيلي للجنوب اللبناني في ظل صمت دولي تعتبر انتهاكاً لكل المواثيق والقرارات الدولية، مشيراً إلى أن التلوث النفطي الذي سببه كيان الاحتلال على الشاطئ اللبناني الجنوبي يستدعي تحركاً ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته إزاء هذا الاعتداء الإسرائيلي على مياه لبنان وبيئته.

وشدد هاشم على أهمية معادلة الجيش والشعب والمقاومة في لبنان، مبيناً أنها وضعت حدا للعدو الإسرائيلي.