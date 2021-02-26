مفوضة حقوق الإنسان تطالب النظام السعودي باحترام حرية التعبير

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه النظام السعودي إلى احترام حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وإطلاق سراح من احتجزهم ظلماً.

ونقلت رويترز عن باشيليه قولها في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: إن هناك أشخاصاً محتجزون ظلماً في السعودية، مطالبة سلطات النظام السعودي بصياغة أطر عمل تشريعية لدعم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وكان خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أكدوا مراراً أن النظام السعودي يستغل قوانين مكافحة الإرهاب لانتهاك حرية التعبير وإسكات معارضي سياساته وكم أفواههم في انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يكفل حرية التعبير.