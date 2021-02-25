طهران:لا حاجة للتفاوض لعودة واشنطن إلى التزاماتها بالاتفاق النووي

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أنه لا حاجة للتفاوض لعودة أمريكا إلى التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.

وقال تخت روانجي في تصريح: إن «إجراءات الحظر يجب أن ترفع حتى 3 أشهر قادمة وفي هذه الحالة فإن إيران ستعمل وفقاً لالتزاماتها»، مؤكداً أن الإجراءات التي اتخذتها بلاده بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي لا تعدّ تصعيداً للتوتر.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن في أيار 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1، وإعادة العمل بالعقوبات على طهران في تحد لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك للقرارات الدولية في هذا الشأن.

«سانا»