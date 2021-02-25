مادورو: لن نتحاور مع «الأوروبي» ما لم يتراجع عن سياسة العقوبات

أكده الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن فنزويلا لن تتحاور أو تعقد أي صفقات مع الاتحاد الأوروبي ما لم يتراجع عن سياسة العقوبات تجاهها.

وفي تصريحات لمادورو أمس نقلتها وكالة «نوفوستي» الروسية قال: يتدخلون في شؤوننا الداخلية، وينتظرون أن نشكرهم على مهاجمتنا.. هذا غير ممكن.. كنا نبحث عن الحوار وقمنا بخطوات مهمة لعودة الحوار مع المعارضة.

وأضاف الرئيس الفنزويلي مخاطباً قادة الاتحاد الأوروبي: عليكم تصحيح مساركم أو لن تكون هناك أي صفقة معكم أو أي نوع من الحوار لكي تعرفوا يا سادة الاتحاد الأوروبي أن فنزويلا تعرف كيف ترد على التهديدات مهما كان مصدرها.

وكان الاتحاد الأوروبي وسّع قائمة العقوبات ضد المسؤولين الفنزويليين وأعضاء في البرلمان الجديد بزعم «تقويض الديمقراطية وسيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان».

«سانا»