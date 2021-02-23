“زيت القطن” في صالتي السبع بحرات والحريقة

أعلنت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية عن طرحها مادة زيت بذر القطن اعتباراً من اليوم في صالة المؤسسة الغذائية بمنطقة السبع بحرات وصالة الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية في منطقة الحريقة بدمشق.

وأوضحت مدير عام المؤسسة ريم حلله لي أن سعر عبوة زيت القطن بحجم ليتر واحد هو 3950 ليرة سورية والليترين بسعر 7700 ليرة مبينة أنه تم تنظيم عملية البيع للمواطنين بمعدل 2 ليتر شهرياً بموجب البطاقة العائلية.

وأشارت حلله لي إلى أن بدء عملية البيع في الصالتين تزامن مع إعادة إقلاع شركتي الزيوت في حماة وحلب بعد توريد كميات من بذور القطن إليهما، لافتة إلى أن الكميات المنتجة ليست كبيرة ولكن سيتم توريد الجزء الأكبر منها إلى مؤسسة السورية للتجارة لتوزيعها عبر صالاتها.

وكشفت حلله لي أن المؤسسة بصدد استيراد كميات من بذور القطن ليتم عصرها في شركتي الزيوت التابعتين لها بسبب تراجع كميات البذور المتوافرة محلياً نظراً لانخفاض كميات الأقطان الموردة إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

“سانا”