حرفيو درعا: تبسيط إجراءات الحصول على القروض

درعا - وليد الزعبي

تناولت المداخلات خلال المؤتمر السنوي لكل من الجمعيات الحرفية للأجهزة الكهربائية والمصورين والخطاطين والحلاقين ضرورة إعفاء الحرفيين من شرط تسجيل عمال يعملون لديهم في التأمينات الاجتماعية لكون الحرفيين من جهة أعضاء في غرفة تجارة وصناعة درعا، ومن جهة أخرى ليس لديهم عمال أصلاً وأغلبهم يعمل لوحده وهذا يمكن تأكيده من خلال الكشف الحسي على حرفهم، كما طالبت بتبسيط إجراءات حصول المنشأة الحرفية على المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات أثناء انقطاع التيار الكهربائي والاكتفاء بالشهادة الحرفية والكشف الحسي لتحديد الاحتياجات الفعلية، وأن تقوم البلديات بإلزام الحرف ضمن نطاق عملها بالحصول على الشهادة الحرفية وتجديدها سنوياً مع إبراز براءة ذمة من اتحاد الحرفيين من أجل مزاولة المهنة وتسديد الاشتراكات المترتبة عليهم للاتحاد، والعمل مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك على وضع تسعيرة منصفة للحرف المذكورة وتسهيل إجراءات الحصول على القروض من المصرف الصناعي للحرف التي تحتاج إلى رأسمال من أجل التوسع بالعمل أو الإقلاع من جديد بعد أن تضررت أو توقفت خلال سنوات الحرب على سورية.

وأشارت المداخلات إلى ضرورة إلزام الدوائر الرسمية بتنفيذ اللوحات الإعلانية واليافطات عن طريق الجمعية الحرفية للخطاطين، علماً أن قراراً بهذا الشأن كان معمولاً به في السابق لكن العمل به توقف منذ فترة طويلة.

وذكر رئيس اتحاد حرفيي درعا إبراهيم الكفري أن مطالب الحرفيين محقة ويجب العمل على تذليل صعوبات العمل الحرفي من أجل تعزيز دوره الذي يوفر فرص عمل كبيرة ويؤدي خدمات حيوية في مختلف المجالات.

بينما ذكر رئيس المكتب الإداري والقانوني في الاتحاد أيمن الضماد أن هناك متابعة وتنسيقاً مع مختلف الجهات ذات العلاقة من أجل تبسيط إجراءات عمل الحرفيين والنظر في مطالبهم وتلبيتها وفقاً للإمكانات المتاحة، لافتاً إلى أهمية رفع أجور الحرفيين لتكون مناسبة للتكاليف والجهد ولتجنبهم مغبة ارتكاب مخالفة رفع الأجور لوحدهم.