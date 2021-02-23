إعادة ترتيب البيت الداخلي للنسيجية

سامي عيسى

أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قراراً قضى بموجبه تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية برئاسة الدكتور أحمد دعاس الأستاذ في كلية الاقتصاد والمدير العام للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية المهندس حارث مخلوف نائباً له ..

كما تضمن القرار عضوية كلٍّ من معاون المدير العام للمؤسسة المدير الفني المهندس رشيد خير الله, والدكتور المهندس عمار علي مدير الإنتاج في المؤسسة, وأحمد سلامة الزهري, عيد النبوتي من العاملين بالدولة والمهندس غريب غريب من غير العاملين في الدولة، وممثلين عن العمال في المؤسسة هما محمد عزوز وصالح منصور.

يذكر أن المادة الثانية من القرار حددت مهام مجلس إدارة المؤسسة وصلاحياته وفق القوانين والأنظمة النافذة وبما يتفق مع مصلحة المؤسسة والشركات التابعة لها.

وأوضحت المؤسسة النسيجية أن التغيير الجديد من شأنه إعطاء دم جديد وكوادر جديدة لتحقيق نقلة نوعية في عمل المؤسسة وشركاتها, ذلك بما يتفق مع الظروف الحالية والصعبة التي يعانيها الجميع, إلى جانب تحمل المسؤوليات لضمان نجاح العملية الإنتاجية والتسويقية.