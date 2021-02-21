غداً.. الحرارة أدنى من معدلاتها،،وتحذير من الجليد والضباب

من المؤسف أن البعض يعيش انفصاماً وانفصالاً عن الواقع؛ يرمي هذا البعض، التهم جزافاً هنا وهناك عبر صفحته الشخصية أو عبر «كروبات». ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك، فمنهم من أعطى نفسه “حق” اتهام الآخرين بعدم الانتماء، بينما راح البعض... المزيد ←