تحضير العصائر قد يفقدها فوائدها الصحية

نشرت الجمعية الكيميائية الأمريكية دراسة جديدة، ركزت على طرق وأساليب تحضير العصائر المنزلية، وأشارت من خلالها إلى وجود بعض العادات المنزلية إضافة إلى اتباع بعض طرق التحضير التي تفقد هذه العصائر قيمتها الغذائية والصحية.

ووفقاً لـ«سبوتنيك»، قام باحثون من جامعة تكساس «إيه آند إم» بتقييم تأثير العديد من تقنيات العصير المنزلي، بما في ذلك استخدام الخلاط العالي السرعة، ومقارنته مع مستخلصات العصير الناتجة عن أدوات عصر منخفضة السرعة.

وأشارت النتائج إلى أن الأجهزة السريعة جداً تنتج حرارة عالية تتسبب بفقدان العصائر لأغلب خصائصها الصحية، حسب موقع «slashgear».

وتنتج الخلاطات كميات كبيرة من الحرارة بسبب السرعة العالية والاحتكاك، وهذا على الأرجح هو السبب بأن العصائر المخلوطة تحتوي على أقل كمية من المركبات المفيدة.

ووفقاً للدراسة، فإن صنع العصير بسرعات منخفضة يقلل من الحرارة ووجدت أنه ينتج أكبر كمية من هذه المركبات الصحية.

واكتشف الباحثون أن العصائر التي تحتوي على كمية كبيرة من الألياف والمخلوطة بسرعات منخفضة (أو يدوية)، تحتوي على أكبر قدر من مثبطات «α-amylase»، التي تلعب دوراً بالتحكم في مستويات السكر في الدم بعد الأكل.