خبير يحدد موعد اختفاء كورونا ..!

توقع أستاذ وجراح في جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية نهاية جائحة فيروس كورونا المستجد بحلول نيسان القادم، ما يسمح للحياة الطبيعية بالعودة.

ووفقاً لـ«فوكس نيوز» الأمريكية، قال الأستاذ في كلية الطب في الجامعة وكلية بلومبيرغ للصحة العامة مارتي مكاري، في مقال نشره في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية: إن «فيروس كورونا قد يختفي في الغالب بحلول شهر نيسان»، مضيفاً «إن الإصابات اليومية انخفضت بنسبة 77% منذ كانون الأول».

وكتب مكاري: «هناك سبب للاعتقاد بأن البلاد تتسابق نحو مستوى منخفض للغاية من العدوى مع إصابة المزيد من الأشخاص، ومعظمهم يعاني من أعراض خفيفة أو من دون أعراض، وهناك عدد أقل من الأمريكيين المصابين».

وأضاف مكاري: إن التطعيمات والعدد الكبير من الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل في الولايات المتحدة – أكثر من 28 مليوناً – يمكن أن تساهم في مناعة القطيع في الربيع.

وأكد الأكاديمي في جامعة جونز هوبكنز، أن مناعة القطيع ستحمي من انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا، وقال: «عندما يتم كسر سلسلة انتقال الفيروس في أماكن متعددة، سيكون من الصعب انتشاره، وهذا يشمل السلالات الجديدة».