استشهاد يمني بقصفٍ لقوى العدوان السعودي على صعدة

استشهد مواطن يمني اليوم بنيران قوى العدوان السعودي في محافظة صعدة.

وأفاد مصدر أمني لموقع السومرية بأن قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مديرية شدا الحدودية أسفر عن استشهاد مواطن.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.

وفي سياق متصل ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 209 خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال مصدر في غرفة ضباط الارتباط لرصد خروقات العدوان لموقع المسيرة نت: إن الخروقات شملت قصفاً صاروخياً ومدفعياً وغارات وتحليقاً لطائرات حربية وتجسسية إضافة إلى استحداث تحصينات قتالية جديدة.

“سانا”