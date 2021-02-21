مديرية بريد حلب تنهي أتمتة عمل مكاتبها لدفع رواتب المتقاعدين

أنهت مديرية بريد حلب أتمتة عمل مكاتبها البريدية وربطها بشبكة واحدة لدفع رواتب المتقاعدين على نظام التأمينات الاجتماعية وتمكينهم من استلام رواتبهم من المكتب القريب لسكنهم في أحياء ومناطق السليمانية والحمدانية وحلب الجديدة وجامعة حلب والشهباء وخان الوزير والسفيرة ومن مركز المديرية في ساحة سعد الله الجابري.

وبين مدير بريد حلب صلاح الدين بشير لمراسل سانا اليوم أن العمل قائم لربط مكتب مدينة نبل بالشبكة في القريب العاجل، لافتاً إلى وجود 44 ألف متقاعد يحصلون على رواتبهم التقاعدية شهرياً من مكاتب المديرية إضافة إلى الخدمات الأخرى التي تقدمها المديرية كالبعثات البريدية والحوالات المالية الفورية ومنح الوثائق المتعلقة بالأحوال المدنية كوثائق الزواج والطلاق والولادة والوفاة وغير محكوم وغير موظف.

وأوضح بشير أنه تتم حالياً إعادة تأهيل وتجهيز صالة خدمة المواطنين في مبنى المديرية لوضعها بالخدمة قريباً وتسهيل منح الوثائق المذكورة.