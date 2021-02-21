بمشاركة 40 شركة سورية… انطلاق معرض (جلفود دبي 2021)

بمشاركة نحو 40 شركة غذائية سورية انطلقت اليوم في دبي فعاليات معرض الخليج الدولي للصناعات الغذائية (جلفود دبي 2021) الذي تشارك فيه نحو 2500 شركة عالمية متخصصة في قطاع الأغذية من مختلف دول العالم.

وبحسب “سانا” ، يشارك في المعرض الذي يستمر لغاية الـ 25 من الشهر الحالي رجال أعمال من مختلف دول العالم والرؤساء التنفيذيون لشؤون التسويق لدى مؤسسات عالمية ضخمة عبر تحليلات معمقة وآراء حول المعالم الجديدة لقطاع الأغذية حول العالم.

وأوضح مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر الفياض في تصريح لمندوب سانا أن الهيئة تشرف على تنظيم جناح الجمهورية العربية السورية في المعرض الذي يعتبر ثاني أهم وأكبر معرض دولي للصناعات الغذائية في العالم لافتاً إلى أن الجناح يضم نحو عشرين شركة غذائية متخصصة ورائدة في مجالات صناعة وإنتاج وتسويق السمون والزيوت ومنها زيت الزيتون السوري والتوابل والكونسروة والمشروبات الساخنة والباردة والمخبوزات والحلويات والشوكولا والسكاكر وغيرها من المنتجات الغذائية السورية المعدة للتصدير.

بدوره أوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي في تصريح مماثل أن الغرفة قامت بتنظيم مشاركة الشركات السورية في الجناح السوري في المعرض الذي شكل بالنسبة لهذه الشركات فرصة مهمة لتسويق المنتجات الغذائية السورية وتوقيع عقود تصديرية ما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية للشركات الصناعية وتشغيل العديد من القطاعات وتوفير المزيد من فرص العمل وتحريك الأسواق.

وأشار قلعه جي إلى مشاركة نحو عشرين شركة صناعية غذائية سورية أخرى خارج الجناح السوري وفي الأجنحة الدولية والتخصصية ما يساهم في زيادة حضور المنتجات الغذائية السورية في هذا المعرض ويعزز فرص تسويق هذه المنتجات في الأسواق الدولية وخلق شراكات من خلال رجال الأعمال وزوار المعرض الذين يصل عددهم سنوياً إلى نحو 100 ألف زائر.

ويهدف المعرض إلى عرض وتسويق المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية وتسليط الضوء على الابتكارات الجديدة في السوق واغتنام التحولات المتسارعة في أنماط سلوكيات المستهلكين.