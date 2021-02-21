فرار أكثر من خمسة آلاف شخص من منازلهم إثر عاصفة قوية جنوب الفلبين

أعلنت وكالة التصدي للكوارث في الفلبين اليوم عن فرار أكثر من خمسة آلاف شخص إلى ملاجئ مؤقتة جنوب البلاد بعد أن تسببت العاصفة المدارية دوجوان في هطول أمطار غزيرة غمرت مياهها عشرات القرى.

وذكر التقرير الأولي لوكالة الكوارث وفق ما نقلت «رويترز» ألحقت السيول الناجمة عن تساقط الأمطار أضراراً ببعض المنازل والجسور في مقاطعة سوريجاو ديل سور وفي منطقة كاراجا ومن المتوقع استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على كاراجا وعدد من المقاطعات الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن الطقس السيء تسبب أيضاً في إلغاء ما لا يقل عن 36 رحلة جوية داخلية حيث بلغت أقصى سرعة للرياح داخل العاصفة دوجوان 65 كيلومتراً في الساعة وهي أول عاصفة تجتاح الفلبين هذا العام.

وتشهد الفلبين نحو عشرين عاصفة مدارية وإعصاراً كل عام بينما أسفر إعصار هايان عام 2013 عن مصرع أكثر من 7300 شخص وخصوصاً في مدينة تاكلوبان وسط البلاد التي غمرتها أمواج عملاقة.

المصدر «سانا»