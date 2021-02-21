تداولات سوق دمشق للأوراق المالية ترتفع إلى مليار و985 مليون ليرة
ارتفعت قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية بنهاية جلسة تداولات اليوم إلى 985. 1 مليار ليرة سورية وبمجمل تداولات بلغ 3539336 سهماً موزعة على 280 صفقة مع تسجيل صفقة ضخمة واحدة.
ووفقاً لما نقلت «سانا»: ارتفع مؤشر السوق مدعوماً بالنتائج الإيجابية لأسهم 9 شركات بقيمة 81. 107 نقاط عن الجلسة الماضية ليغلق على قيمة
16. 9811 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها 11. 1 بالمئة.
وتم تسجيل الصفقة الضخمة على أسهم بنك سورية والخليج بحجم قدره 350. 3 ملايين سهم وقيمة إجمالية بلغت 760. 1 مليار ليرة وأغلق سهمه مرتفعاً عن جلسة التداول السابقة بنسبة 96. 2 بالمئة.
أما الأسهم المرتفعة الأخرى فهي بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 87. 4 بالمئة والشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية بنسبة 6. 4 بالمئة وبنك البركة بنسبة 75. 3 بالمئة وبنك قطر الوطني بنسبة 62. 3 بالمئة وفرنسبنك بنسبة 06. 3 بالمئة وشركة العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة 93. 4 بالمئة والسورية الدولية للتأمين بنسبة 9. 4 بالمئة وبنك بيبلوس بنسبة 5 بالمئة.
أما الأسهم المنخفضة فهي بنك الشام بنسبة 92. 1 بالمئة والمصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 81. 1 بالمئة وشركة إسمنت البادية بنسبة 91. 1 بالمئة وبنك الشرق بنسبة 94. 1 بالمئة.
وفيما أغلق سهما البنك العربي والشركة السورية الكويتية للتأمين مساويين لسعري إغلاق جلسة التداول السابقة وتم تعديل السعر المرجعي لسهم بنك سورية والمهجر من 50ر854 ليرة إلى 838 ليرة بنتيجة استيفاء شروط التعديل وفق أنظمة السوق في حين لم تسجل الشركات الأخرى المدرجة في السوق أي صفقة على أسهمها.