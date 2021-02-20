إصابة 12 مدنياً بانفجار سيارة مفخخة في قرية سجو بمنطقة أعزاز

أصيب 12 مدنياً بجروح نتيجة انفجار سيارة مفخخة في قرية سجو قرب مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن سيارة مفخخة انفجرت مساء اليوم وسط قرية سجو في محيط مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي ما أسفر عن إصابة 12 مدنياً بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات في محيط الانفجار.

ورجحت المصادر ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار نظراً لخطورة بعض الإصابات ونقل الجرحى إلى أماكن متعددة للعلاج بحيث لم يتم التأكد من العدد النهائي للمصابين.

وتسود في المناطق التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة والتحكم بمصير المدنيين فيها.