تأخير امتحانات الفترة الصباحية بفرع جامعة دمشق بالسويداء غداً نصف ساعة

أعلن فرع جامعة دمشق بالسويداء تأخير امتحانات الفترة الصباحية بكلياته غداً لمدة نصف ساعة عن موعدها المقرر بسبب تشكل الجليد.

وأوضحت رئيسة فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالسويداء وفاء العفلق في تصريح لمراسل سانا أنه بناء على مطلب فرع الاتحاد وافقت جامعة دمشق على تأخير امتحانات الفترة الصباحية الأولى يوم غد الأحد نصف ساعة بفرع الجامعة في السويداء على أن تبدأ الامتحانات الساعة التاسعة والنصف صباحاً بدلاً من الساعة التاسعة نظراً لتشكل الجليد ليتمكن الطلبة من الوصول إلى كلياتهم وضمان سلامتهم ومصلحتهم.

وكانت جامعة دمشق أعلنت عن تأجيل الامتحانات الجامعية المقررة يومي الأربعاء والخميس الماضيين في كليات فرع الجامعة بالسويداء إلى موعد لاحق نظراً للأحوال الجوية وتساقط الثلوج.

ويضم فرع جامعة دمشق في السويداء كليات الفنون الثانية والهندسة الزراعية الثانية والآداب والعلوم الإنسانية الثانية والتربية الثانية والعلوم الرابعة والاقتصاد الرابعة والهندسة الميكانيكية والكهربائية الثانية.