بايدن يعلن حالة كوارث كبرى في ولاية تكساس بسبب العاصفة الثلجية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة كوارث كبرى في ولاية تكساس الأمريكية جراء موجة البرد غير الاعتيادية والعاصفة الثلجية التي اجتاحت الولاية خلال اليومين الماضيين وتسببت بانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي ونقص المياه.

وقالت الوكالة الأمريكية الفيدرالية لإدارة الطوارئ وفق ما نقلت “رويترز”: إن هذا الإجراء يتيح تمويلاً فيدرالياً للأفراد في مختلف أنحاء الولاية بما في ذلك مساعدات للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وقروض مخفضة الفائدة.

وأعلن أمس مقتل 47 شخصاً نتيجة العواصف الثلجية التي تم تسجيلها في سبع ولايات بينها تكساس ولويزيانا وكنتاكي وكارولينا الشمالية وميزوري وتشمل هذه الإحصاءات ضحايا حوادث المرور جراء الانزلاقات على الطرق وحالات الاختناق إثر استخدام أساليب غير آمنة للتدفئة.. والعدد الأكبر من الضحايا سقطوا في ولاية تكساس وهم ثلاثون شخصاً.

وتعطلت شبكات الطاقة الكهربائية في ولاية تكساس جراء موجة البرد ما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن ملايين السكان كما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة إنذاراً بشأن الثلوج الكثيفة والعواصف الثلجية يشمل المناطق التي يقطنها أكثر من 150 مليون نسمة.

“سانا”