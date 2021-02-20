الأجهزة الأمنية اللبنانية تفكك شبكة لتهريب المخدرات

فكّكت وحدة الشرطة القضائية اللبنانية العاملة في مجال مكافحة الجريمة وتهريب المخدرات إحدى الشبكات المنظمة التي تقوم بعمليات تهريب إلى الدول الأوروبية.

وأشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية في بيان لها إلى أنه تم اعتقال أحد أفراد الشبكة المذكورة وهو سوري الجنسية وبرفقته شخص آخر في منزله بمحلة البوار بعد إيهامهم إحدى شركات الشحن بامتلاك شركة لتصنيع الأفران باستخدام بطاقة هوية مزورة.

ولفت البيان إلى ضبط مستودع في محلة زوق مصبح بداخله 35 كيلوغراماً من حشيشة الكيف معدة للتهريب إضافة إلى 27 كيلوغرام حشيشة.

ووفق المديرية اعترف الموقوفون بقيامهم بالعديد من عمليات التهريب إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى فيما تتواصل التحقيقات والعمل لتوقيف باقي المتورطين.

“سانا”