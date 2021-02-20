المرحلة الـ 17 من الدوري.. المتصدر يلاقي الفتوة,, ومواجهة قوية بين حطين والكرامة

ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم التي ستقام يوم الإثنين القادم يلتقي الجيش المتصدر مع الفتوة صاحب المركز الأخير على ملعب الجلاء بدمشق، في حين يلتقي الوصيف تشرين مع الحرية صاحب المركز قبل الأخير على ملعب 7 نيسان في حلب، ويلتقي حطين صاحب المركز الثالث مع الكرامة صاحب المركز الرابع على ملعب الباسل في اللاذقية، وعلى أرض الملعب البلدي بحماة يستضيف الطليعة صاحب المركز السادس فريق الاتحاد صاحب المركز السابع، كما يستضيف الوحدة “الخامس” على ملعب الفيحاء بدمشق فريق جبلة “الثامن”، و يلتقي الوثبة مع الشرطة في حمص، والساحل مع الحرجلة في طرطوس.

الترتيب:

الجيش أولاً برصيد 35 نقطة، يليه تشرين بـ 34 نقطة، ثم حطين بـ33 نقطة، فالكرامة بـ32 نقطة، والوحدة بـ29 نقطة ، والطليعة بـ24 نقطة، والاتحاد بـ20، نقطة ثم جبلة والوثبة بـ19 نقطة لكل منهما، فالشرطة بـ18 نقطة، والحرجلة بـ 13 نقطة ،والساحل والحرية بـ8 نقاط لكل فريق، وأخيراً الفتوة بـ5 نقاط.

“تشرين”