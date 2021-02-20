إنجاز سوري عالمي جديد.. عمار علي الأول بمسابقة للذكاء الصنعي

اللاذقية – رشا عيسى

حقق المهندس عمار علي من خريجي برنامج الميكاترونيك للمتميزين في جامعة تشرين، والموفد إلى جامعة (ايتمو) في سان بطرسبورغ الروسية إنجازاً سورياً عالمياً بحصده المركز الأول في مسابقة الذكاء الصنعي العالمية التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ووكالة ناسا الفضائية متقدماً على مئات المتنافسين حول العالم، وعلى مدى شهرين من المنافسة تمكن علي من إثبات تميزه في المسابقة التي أجريت أونلاين، وضمت 622 متنافساً من كل دول العالم، في مسابقة تصنف من المسابقات طويلة الأمد عالمياً والتي تحتاج أحياناً إلى مدة زمنية من يومين إلى سنين في بعض الأحيان .

وقال علي في حديث خاص لـ( تشرين ): كانت مشاركتي بشكل إفرادي كطالب سوري في المسابقة التي تمحورت حول توقع قيم مؤشر اضطراب للعواصف الشمسية التي تؤثر في حقل الجاذبية الأرضية تصنف هذه المشكلة كـ(TimeSeries Problem).

وأضاف علي: تحتاج مسابقات الذكاء الصنعي للتدريب على شبكات عصبونية (خوارزميات)، وأن التدريب ممكن أن يمتد طويلاً حسب نوع المسألة لذلك هذه المسابقة ممكن أن تمتد لعدة سنوات، موضحاً أن المسابقة تقوم على طرح مشكلة وحيدة تتضمن معلومات (داتا) تجمع سابقاً، وعندما تتحول إلى كمية مناسبة من (الداتا) تستخدم لتوقع قيم مستقبلية، ووفقاً لدقة النظام أو الشبكة العصبونية في توقع القيم المستقبلية يتم ترتيب النتائج، وكانت الخوارزمية (الشبكة العصبونية) التي جهزتها خلال المسابقة ذات الدقة الأعلى، مؤكداً أن الفوز أكسبه المزيد من المعرفة والثقة على المستوى الشخصي كما أكد أن الشباب السوري قادر على الإبداع والمنافسة رغم ظروف الحرب والعقوبات على بلدنا لافتاً إلى أن للوطن الفضل الأكبر عليه من خلال تبنيه بالكامل خلال دراسته وكذلك إيفاده إلى روسيا لمواصلة طريقه التعليمي وصولاً إلى نيل الدكتوراه.

وتابع: أتمنى أن يطرح اسم بلدنا في هذه المسابقات كون الذكاء الصنعي يشكل مستقبلاً كاملاً في مجال التكنولوجيا، موجهاً الشكر الكبير لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى لرعايتهما الدائمة للتميز والعلم.

بدوره قال الدكتور إياد محمد حاتم منسق برنامج الميكاترونيك للمتميزين في جامعة تشرين لـ( تشرين): إن الطالب عمار علي هو من خريجي الدفعة الثانية لبرنامج الميكاترونيك للمتميزين المحتضن في جامعة تشرين منذ عام 2012. وهو حالياً موفد لصالح هيئة التميز والإبداع لمتابعة دراسته العليا للحصول على الماجستير والدكتوراه في جامعة ITMO الروسية.

وإن الاختصاص الذي درسه في مرحلته الجامعية وهو الميكاترونيك يعد من الاختصاصات المتنوعة والمتطورة في مجال الهندسة والتي يتعلم فيها الطالب علوماً متعددة تسمح له بالعمل في مجالات مختلفة وأيضاً متابعة دراسته في أبحاث متطورة ومتقدمة إضافة إلى ذلك فقد تميز عمار أثناء دراسته بموضوع البرمجة والذي أتاح له المشاركة في المسابقة البرمجية الجامعية التي تقام سنوياً على مستوى الجامعات السورية وأيضا على مستوى الجامعات الإقليمية والدولية، واستطاع تحقيق إنجازات في تلك المسابقة مع زملائه بحصوله على المركز الأول على مستوى جامعة تشرين وتأهله إلى المسابقة المحلية والإقليمية.

وأكد حاتم أن الإنجاز الذي حققه عمار هو مبعث فخر لكل سوري كونه تم في مسابقة عالمية مفتوحة يتنافس فيها باحثون من مختلف بلدان العالم وأيضاً موضوع المسابقة يعد من المواضيع الحديثة في مجال الذكاء الصنعي التي استخدم فيها تقنيات متقدمة للوصول إلى حلول عملية هامة جداً.