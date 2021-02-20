جهانغيري: الضغوط القصوى على إيران وصلت إلى طريق مسدود

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أن التهديد والحظر والضغوط القصوى التي كانت تمارس لإخضاع الشعب الإيراني وصلت إلى طريق مسدود ولم تتمكن من تحقيق الأهداف التي يتوخاها من قاموا بها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” عن جهانغيري قوله خلال اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم: إن إيران مرت بظروف حساسة وصعبة جداً جراء الحظر الجائر ضدها إلا أن التمسك باستراتيجية المقاومة جعل دول الحصار تقر بفشلها.

وجدد جهانغيري التأكيد على الموقف الإيراني لجهة الملف النووي، موضحاً أن إيران مستعدة للالتزام بالاتفاق النووي بعد رفع جميع أشكال الحظر وتثبتها من صحة لذلك.

“سانا”