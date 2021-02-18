الموافقة على صيانة فواصل التمدد على المتحلق الجنوبي

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بالتصديق على العقد المبرم بين محافظة دمشق ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع دمشق لتنفيذ مشروع صيانة فواصل التمدد على المتحلق الجنوبي من العقدة 6 وحتى العقدة 8.

مدير الدراسات الفنية في المحافظة المهندس معمر الدكاك بيّن في تصريح لمندوب سانا أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون لصيانة مسار الطريق القادم من المزة باتجاه مطار دمشق الدولي وتتضمن استبدال مساند النيوبرين المتموضعة تحت الجوائز والمستندة على الركائز ثم استبدال فواصل التمدد البالغ عددها 60 فاصلاً.

وأشار الدكاك إلى أن قيمة العقد تبلغ ملياراً و621 مليون ليرة سورية للمرحلة الأولى حيث ستتم المباشرة بالعمل خلال الأيام القادمة من قبل مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع دمشق لافتا إلى أن العمل بمسار الطريق من مطار دمشق الدولي باتجاه المزة سيتم البدء به كمرحلة ثانية لاحقاً بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.

“سانا”