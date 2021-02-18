أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الهطلات غزيرة أحياناً وخاصة على المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية كما تكون ثلجية فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1100 متر والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المناطق الجنوبية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 9/2 المنطقة الجنوبية 10/3 المرتفعات الجبلية 2/-9 المنطقة الوسطى 8 /3 المنطقة الساحلية 12/6 المنطقة الشمالية 9/صفر منطقة الجزيرة 10/3 المنطقة الشرقية 11/4 منطقة البادية 10/3

“سانا”