بحث سبل تطوير التعاون الزراعي والتجاري مع فنزويلا

ميليا إسبر

بحث وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا اليوم مع السفير الفنزويلي في سورية خوسيه غريغوريو موساتيس سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجالات القطاع الزراعي والتبادل التجاري.

وأكد وزير الزراعة على متانة العلاقة بين سورية وفنزويلا، لافتاً إلى أهمية تطوير عملية التبادل التجاري التي تعتمد على تطوير منظومة النقل البحري بما يحقق فائدة اقتصادية كبيرة للبلدين، وعلى أهمية وضع روزنامة زراعية متكاملة توضح المنتجات الزراعية لكل بلد، وحاجة البلد الآخر من هذه المنتجات ليتم تصديرها إليه، كما نوه إلى التعاون في مجال البحوث العلمية الزراعية والاستفادة من تجارب البلدين بهدف تطوير الزراعة وتحسين الإنتاج والإنتاجية، وخاصة أن لدى سورية خبرات كبيرة في مجال المكافحة الحيوية وإنتاج الأعداء الحيوية.

ودعا الوزير الجانب الفنزويلي للمشاركة في المعارض التخصصية الزراعية التي ستقيمها وزارة الزراعة مستقبلاً بهدف إتاحة المجال للخبراء وزوار هذه المعارض للتعرف على المنتجات ومواصفاتها وتبادل الأفكار والرؤى، إضافة إلى الاطلاع على الأنظمة والتعليمات الفنية والمواصفات القياسية والإجراءات الإدارية لاستيراد وتصدير المنتجات الزراعية وفق المعايير الموضوعة في كلا البلدين، مع أهمية التفكير في إحداث مكتب في كل بلد يساهم في تقديم التسهيلات والتعريف بالمنتجات ومساعدة التجار.

وأكد السفير غريغوريو موساتيس على أن فنزويلا تسعى لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة لها وخاصة سورية التي تربطها معها علاقة صداقة متينة، واستعداد بلاده لتطوير العلاقات التجارية مع سورية، لافتاً إلى أنه تم مؤخراً إحداث ملحق تجاري في السفارة الفنزويلية في سورية لتطوير العلاقات التجارية، منوهاً إلى أهمية التعرف على المنتجات السورية من خلال المشاركة في المعارض والتي تتيح أيضاً تعريف السوريين على المنتجات الفنزويلية.