فيسبوك تتحدى أستراليا وتحجب المضامين الإخبارية عن المشتركين

حظرت شركة «فيسبوك» على مستخدمي موقعها في أستراليا استعراض أو مشاركة أي محتوى إخباري عبر المنصة رداً على القوانين الجديدة المقترحة في البلاد والتي ستجبر عمالقة التكنولوجيا على الدفع مقابل الخدمة وهو ما أثار الكثير من القلق بشأن اطلاع الجمهور على معلومات أساسية.

ونقلت «رويترز» عن المدير الإداري الإقليمي لـ«فيسبوك» في أستراليا وليام إيستون قوله إن «القانون المقترح يسيء فهم العلاقة بين منصتنا والناشرين الذين يستخدمونها لمشاركة المحتوى الإخباري»، مضيفاً إن «فيسبوك» وجدت نفسها أمام خيارين إما الامتثال لقانون يتجاهل حقائق هذه العلاقة أو التوقف عن السماح بمحتوى إخباري على خدماتنا في أستراليا فتم اختيار الأخير.

واعتبر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون على صفحته الشخصية في «فيسبوك» أن تصرف الأخيرة متعجرف ومخيب للآمال وقال: هذه الإجراءات تثبت المخاوف التي يعبر عنها عدد متزايد من الدول بشأن سلوك شركات التكنولوجيا الكبرى التي تعتقد أنها أكبر من الحكومات وأن القواعد ينبغي ألا تنطبق عليها.

وتمثل خطوة «فيسبوك» انشقاقاً عن شركة «غوغل» المملوكة لألفابت بعد أن شكلتا معاً جبهة موحدة لسنوات في حملة ضد القوانين وهددت الشركتان بإلغاء الخدمات في أستراليا لكن «غوغل» أبرمت اتفاقيات مع عدة مواقع إخبارية في الأيام الماضية.