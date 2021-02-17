ضبط منشأة في جبلة تتاجر بالدقيق التمويني والمازوت المدعوم

اللاذقية – سراب علي :

قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية سامر سوسي لـ«تشرين»: تم صباح اليوم تشميع منشأة في منطقة كيوي بجبلة لاتجارها بالدقيق التمويني، مبيناً أنه تم ضبط طن من الدقيق التمويني داخل المنشأة، حيث يقوم أصحابها بتنخيل الدقيق، كما تم ضبط 800 كيس دقيق فارغ، منخل كهربائي، آلات درز، ثلاث مولدات كهرباء تستخدم داخل المنشأة.

وأكد سوسي أن المنشأة تقوم بالاتجار بمادة المازوت، حيث تمت مصادرة أكثر من ٣٠٠ ليتر مازوت، إضافة إلى مصادرة الآلات وأكياس الدقيق والمعدات، مشيراً إلى أنه تمت إحالة المخالف إلى قسم الأمن الجنائي في جبلة لاستكمال التحقيقات.