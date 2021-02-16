تصديق عقود المحطة الكهروضوئية في المنطقة الصناعية بأم الزيتون

السويداء – سهى الحناوي:

صادق المكتب التنفيذي في محافظة السويداء في اجتماعه الدوري برئاسة المحافظ على أضابير عقود للمحطة الكهروضوئية في المنطقة الصناعية بأم الزيتون بقيمة وصل مجموعها إلى حوالي 284 مليون ليرة.

وتضمنت العقود تنفيذ أعمال استكمال تسوية المرحلتين الأولى والثانية وتسوية المرحلة الثالثة، وتنفيذ الأعمال الإضافية للمراحل الثلاث، حيث تتميز المحطة الكهروضوئية بتوليد الطاقة البديلة للمنطقة الصناعية بقدرة 10 ميغا واط.

كما صادق المكتب على ميزانيات وتسعير بدلات إشغال في عدد من المجالس المحلية.

وأشار محافظ السويداء همام صادق دبيات إلى دقة التعامل مع العقود في هذه الفترة الدقيقة من تذبذب أسعار الصرف وأهمية السرعة في الدراسات والتنفيذ وقياس أهمية كل عقد للمحافظة، محذراً من العواقب الناتجة عن التأخير. داعياً الجهات المتعاقدة إلى توخي الشفافية والدقة ودراسة التوقعات أثناء التنفيذ ووضع حلول مسبقة لتجاوزها في وقتها.