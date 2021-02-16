دوليسياسة

مناورات إيرانيّة ـ روسيّة مشتركة شمال المحيط الهندي

أجرت القوات البحرية الإيرانية الروسية المرحلة الأولى من المناورات المشتركة شمال المحيط الهندي جرى خلالها إطلاق النار على أهداف محددة مسبقاً في البحر.

ونقلت ساناعن الناطق باسم المناورات المشتركة الأدميرال غلام رضا طحاني قوله في تصريح اليوم: في هذه المرحلة من المناورات قامت القطع البحرية الإيرانية والروسية بقيادة مدمرة جماران الوطنية الصنع بفتح نيران أسلحتها المختلفة على أهداف محددة مسبقاً على سطح البحر.

ولفت طحاني إلى أنه سيجري في المرحلة المقبلة تنفيذ تمرين فوتويكس الذي يشتمل على الاصطفاف والترتيب الهجومي للوحدات المشاركة في المناورات تماشياً مع التهديدات في المنطقة، مشيراً إلى أن جميع الخطوات تنفذ تحت إشراف ومراقبة جوية للمنطقة من قبل مروحيات البحرية.

 

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