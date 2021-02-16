سوق الحِرف التراثية في اللاذقية .. حلم طال انتظاره

اللاذقية – رشا عيسى:

لا يزال المطلب المتعلق بإقامة سوق خاص بالحرف التقليدية والتراثية لمحافظة اللاذقية حاضراً بقوة من دون أن تلوح في الأفق بوادر لتحقيق هذا المطلب الذي يعد أحد أبرز عوامل إنقاذ هذه الحرف من الاندثار وإعطاء أصحابها أملاً بالاستمرار في حرفهم.

وأكد جهاد برو – رئيس اتحاد حرفيي اللاذقية لـ«تشرين» أنه ليس لدى الاتحاد مكان خاص به كاتحاد يتم استخدامه كسوق لعرض المنتجات الحرفية التقليدية والتراثية.

وقال برو: يمكن تخصيص سوق لبيع المنتجات الحرفية التقليدية بالقرب من المواقع الأثرية والتاريخية بحيث يمكن للحرفي العمل والإنتاج والبيع في هذه الأسواق.

وأشار برو إلى أن الفائدة التي يجنيها الحرفي من وجود هذه الأسواق تكمن في أن عملية الإنتاج والبيع تتم بالمكان ذاته، وهذه الحرف ليس لها أسواق خاصة بها والطلب عليها قليل أيضاً.

وعن الحرف المرشحة لتكون ضمن هذه الأسواق قال برو: تشمل مجموعة من الحرف وهي النحت على الحجر وتطعيم الصدف وصناعة الخزفيات والنراجيل، وتطعيم الخشب، وصناعة الفخار، وصناعة الخيزران، وصناعة الإكسسوارات، وصناعة الحلي، وصناعة السيوف، وصناعة العبي وشكّ النول.