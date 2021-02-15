أغلبية الأمريكيين يعتبرون وجوب إدانة ترامب في محاكمة عزله

كشف استطلاع جديد للرأي أجرته “أي بي سي نيوز ايبسوس” أن أغلبية الأمريكيين يرون أنه كان ينبغي إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال محاكمته الثانية في مجلس الشيوخ أمس الأول.

ووفق الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة ذا هيل الأمريكية اليوم فإن نحو 60 بالمئة من الذين استطلعت اراؤهم في الـ 13 والـ 14 من الشهر الحالي أي بعد محاكمة ترامب يرون أنه كان ينبغي إدانته من قبل مجلس الشيوخ بتهمة التحريض على أعمال العنف خلال الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني الماضي.

ورأى 77 بالمئة أن العلاقات الحزبية لعبت دوراً كبيراً في كيفية تصويت أعضاء مجلس الشيوخ فيما اعتقد 23 بالمئة فقط أن أعضاء مجلس الشيوخ أدلوا بأصواتهم بناء على الحقائق المقدمة لديهم”.

كما أظهر الاستطلاع أن الأغلبية ممن شملهم الاستطلاع اتفقوا على أن الأدلة ضد الرئيس السابق كانت قوية وأن أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا أثناء محاكمته على أساس الحزب الذي ينتمون إليه.

وكان 57 عضواً في مجلس الشيوخ أيدوا إدانة ترامب مقابل رفض 43 عضواً آخرين الإدانة خلال التصويت النهائي امس الأول ما يعني عدم توافر غالبية الثلثين المطلوبة لإدانته.

“سانا”