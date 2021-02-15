ألمانيا توجه اتهامات لـ 5 طاجيكيين بالانتماء لـ “داعش” الإرهابي

وجّه المدّعون العامون في مدينة دوسلدورف الألمانية اتهامات إلى خمسة أشخاص من الجنسية الطاجيكية بالانتماء إلى تنظيم (داعش) الإرهابي والعضوية في خلية تابعة للتنظيم في ألمانيا.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن المدعين قولهم: إن أحد الإرهابيين الخمسة ويدعى عزيزجون بي أدار قنوات دعائية للترويج لتنظيم (داعش) وساعد في جمع أموال لشبكة إنترنت خاصة بالتنظيم باللغتين الروسية والطاجيكية وقام شخصياً بتجنيد عناصر لصالح التنظيم وهو ما أسهم في تشكيل خلية له في غرب ألمانيا في أوائل عام 2019 كانت تهدف إلى تنفيذ هجمات في ألمانيا فيما أدين الأربعة الباقون بتهمة الانتماء لهذه الخلية.

وتحاول ألمانيا كغيرها من الدول الأوروبية درء خطر الإرهاب الذي دعمته ومولته وأطلقت عليه تسميات تضليلية مختلفة في سورية ومنع مواطنيها الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية من العودة إلى بلادهم.

وأشارت تقديرات الاستخبارات الألمانية إلى أن عدد الألمان الذين انضموا إلى تنظيم (داعش) الإرهابي في سورية والعراق يبلغ 700 ألماني بينهم مئة امرأة تقريباً.

“سانا”