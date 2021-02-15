نيوزيلندا تغلق كبرى مدنها بعد رصد سلالة من كورونا المتحورة فيها

أغلقت الحكومة النيوزيلندية أوكلاند كبرى مدن البلاد اليوم لثلاثة أيام قادمة لمكافحة وباء فيروس كورونا بعد رصد ثلاث إصابات لدى أسرة واحدة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن قولها: إن الإغلاق تقرر كإجراء احترازي في حال كانت نسخة الفيروس المكتشفة شديدة العدوى، مشيرة إلى أن الأمر الرئيسي المطلوب من الناس في أوكلاند هو البقاء في المنزل لتجنب أي خطر انتشار.

ويشمل الإغلاق إبقاء سكان المدينة الشمالية الكبيرة البالغ عددهم مليوني نسمة في المنازل اعتباراً من منتصف الليلة الماضية وكذلك إغلاق المدارس والمتاجر باستثناء الشركات التي تعتبر أساسية إضافة إلى عزل المدينة عن باقي أنحاء البلاد وتقييد الحركة عند مداخلها ومخارجها فيما سيتم إخضاع كامل البلاد إلى الإنذار الصحي من المستوى 2.

يذكر أن المصابين الثلاثة هم زوجان وابنتهما وتأكد إصابتهم بالسلالة المتحورة من كورونا الموجودة في بريطانيا حيث تعمل المرأة في شركة تقدم خدمات للرحلات الجوية الدولية.

«سانا»