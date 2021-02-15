إخماد حريق نشب في الأحراش المحيطة بنهر الخابور في الحسكة

أخمد فوج إطفاء الحسكة والدفاع المدني حريقاً نشب في الأحراش والحشائش المتيبسة المنتشرة على طرف نهر الخابور بمدينة الحسكة ومنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة.

وبيّن قائد فوج إطفاء الحسكة العقيد جهاد حميدو في تصريح لمراسل «سانا» أن عناصر فوج الإطفاء والدفاع المدني تمكنوا من إخماد حريق نشب في الأعشاب المتيبسة على سرير نهر الخابور في مدينة الحسكة والحد من امتداده إلى محطة الكهرباء الواقعة بالقرب من مكان الحريق رغم اشتداد سرعة الهواء الذي صعب من عملية الإخماد.

بدوره أكد مدير الشركة العامة لكهرباء الحسكة المهندس أنور العكلة عدم حدوث أي أضرار على محطة نقل الطاقة والخطوط الأرضية الخارجة منها كون العاملين قاموا بإجراء فصل للتيار الكهربائي مباشرة لتتم إعادة تشغيل المحطة بعد التأكد من عدم تضررها.