358 استقالة لعمال القطاع الخاص في اللاذقية

اللاذقية – سراب علي:

بيّن عمار أحمد مدير الشؤون الاجتماعية و العمل في اللاذقية لـ( تشرين) أن عدد الاستقالات الموثقة لدى دائرة العمل الصناعي في المديرية منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه بلغ 358 استقالة.

وأشار أحمد إلى أن الاستقالات التي يقدمها العمال في القطاع الخاص لدى دائرة العمل الصناعي تتم بناء على رضا الطرفين رب العمل والعامل وبعد حصول العامل على كل حقوقه العمالية وفق القانون 17 لعام 2010 ، حيث يتم سؤال الطرفين عن رغبتهما بتوثيق الاستقالة من عدمها ولا تقوم الدائرة بتوثيق أي استقالة في حال كانت حقوق العامل منقوصة .

وبيّن أحمد أن أهم أسباب الاستقالات الموثقة لدى دائرة العمل الصناعي هي حصول العامل على فرصة عمل أفضل من الناحية المادية ويرغب بالانتقال إليها، مشيراً إلى التزام أصحاب العمل بتسجيل عمالهم بالكامل في التأمينات الاجتماعية، ولا سيما أن ذلك من واجبات صاحب العمل التي نص عليها القانون 17 بشكل واضح و صريح .

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية أنه بلغ عدد الاستقالات الموثقة لدى دائرة العمل الصناعي في المديرية في عام 2020 نحو 2153 استقالة.