الرئاسة اللبنانية: الحريري يحاول فرض أعراف جديدة خارجة عن الدستور

أكدت الرئاسة اللبنانية أن سعد الحريري المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية يحاول فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور والميثاق من خلال تشكيلها.

وأشارت الرئاسة في بيان لها إلى أن تصريحات الحريري اليوم تضمنت مغالطات كثيرة وأقوالاً غير صحيحة وكافية للتأكيد أنه يحاول من خلال تشكيل الحكومة فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور والميثاق.

وأكدت الرئاسة اللبنانية في بيان لها في وقت سابق أنه لا علاقة للرئيس ميشال عون بأسباب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن اختيار الوزراء وتسميتهم وتوزيعهم على الحقائب الوزارية ليس حقاً حصرياً لرئيس الحكومة استناداً إلى الدستور اللبناني وأن قصر بعبدا لا يزال بانتظار أن يأتيه رئيس الحكومة المكلف بطرح حكومي يراعي معايير التمثيل العادل.