القبض على عصابة تمتهن سرقة المنازل في كرناز

تقدم بعض المواطنين بادعاء إلى شرطة ناحية كرناز بتعرض منازلهم للسرقة من قبل أشخاص مجهولين قاموا بسرقة أثاث منها ومبالغ مالية.

ومن خلال المتابعة والتحري المستمر تمكنت شرطة ناحية كرناز في محافظة حماة من إلقاء القبض على السارقين وهم (عدنان . ا) و(طراد . ا) و(طراد . ع) و(جمال . ح)، وبالتحقيق معهم اعترفوا بسرقة عدد من المنازل في بلدة كرناز وأحياء مختلفة في مدينة حماة بوساطة الكسر والخلع مستخدمين مطرقة حديد .

ومن ضمن المسروقات (دراجات نارية، مبالغ مالية وغيرها)، وبتدقيق أوضاعهم تبين وجود عدة طلبات بحقهم بجرائم السرقة، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً .