التسجيل على السكر والرز لأشهر شباط وآذار ونيسان يبدأ غداً

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن بدء طلب مخصصات مادتي السكر والرز على البطاقة الإلكترونية لأشهر شباط وآذار ونيسان اعتباراً من يوم غد الإثنين.

وأكد مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم في تصريح لـ سانا على تعزيز رصيد جميع المجمعات والصالات ومنافذ بيع السورية للتجارة من مادتي السكر والرز وتحديد إمكانياتها حسب توزعها الجغرافي بما يلبي طلبات كل المواطنين، لافتاً إلى المتابعة المباشرة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لبيع المخصصات.

وكانت طبقت خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين آلية جديدة لحصول الأسر على مخصصاتها من السكر والرز لتخفيف الازدحام عن الصالات تتمثل باختيار الصالة الأنسب لكل مواطن وتحديد طلباته من السكر والرز إلكترونياً عبر تطبيق الجوال (وي إن) المخصص لاستلام أسطوانات الغاز أو عبر قناة تيليغرام أو الموقع الإلكتروني الخاص بمشروع البطاقة الإلكترونية أو عبر خدمة (يو إس إس دي) على الرقم نجمة 9884 مربع.

وتصل للمستفيد رسالة نصية تتضمن موعد استلام المواد من الصالة المحددة من قبله خلال يوم من تاريخ وصول الرسالة وفي حال عدم تمكنه من ذلك خلال الفترة المحددة يمكنه إعادة الطلب لأخذ دور جديد.