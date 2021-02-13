أسعار جديدة لزيوت حماة

مركزان الخليل :

أعلنت شركة زيوت حماة عن لائحة أسعار جديدة لبيع زيت بذور القطن المكرر والمعبأ لجهات القطاعين العام والخاص والبيع المباشر ضمن خطتها الهادفة للتدخل الإيجابي وإيجاد حالة من الاستقرار في الأسواق لما فيه مصلحة المواطنين.

وذكر مدير عام الشركة المهندس عبد المجيد قلفة أنه بناء على اجتماع اللجنة الإدارية تقرر بيع جهات القطاع العام من مؤسستي السورية للتجارة والاجتماعية العسكرية لعبوة سعة 4 لتر بسعر 12925 ليرة وعبوة سعة 2 لتر بـ 7125 ليرة، والبيع المباشر لعبوة سعة 4 لتر بـ 14000 ألف ليرة و2 لتر بسعر 7700 ليرة.

وبين قلفة أن الشركة استأنفت العملية الإنتاجية مطلع الشهر الجاري بعد توقف لعدة أشهر بعد تأمين 2500 طن من بذار القطن- المادة الأولية والأساسية لإنتاج الزيت- وذلك بعد استجرار المادة من محالج المحافظة.