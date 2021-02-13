اختتام بطولة الناشئين للكرة الطائرة

زاهر بدران:

اختتمت اليوم في مدينة تشرين الرياضية بطولة الناشئين للدرجة الثانية للكرة الطائرة لعام 2020 و2021 مرحلة الذهاب والتي استمرت منافساتها لمدة ثلاثة أيام بمشاركة ستة أندية هي: تشرين وعنازة بحنين وكفر حور وكفر رام والعربي ويبرود، واتبع في هذه البطولة نظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن تقام مباريات مرحلة الإياب خلال شهر آذار القادم، حيث يصعد الناديان الحاصلان على المركزين الأول والثاني إلى مصاف الدرجة الأولى، بينما يهبط الفريقان اللذان يحلان في نهاية الترتيب العام إلى الدرجة الأدنى.

عن هذه البطولة وأهميتها تحدث الدكتور فؤاد محفوظ رئيس اتحاد الكرة الطائرة قائلاً: أبرزت البطولة خامات جيدة تبشر بانطلاقة واعدة ستكون الرديف الحقيقي لمنتخباتنا الوطنية مستقبلاً إذا ما تم الاعتناء بهم من خلال صقلهم في معسكرات تدريبية نوعية وخاصة أنهم صغار السن ومن أعمار 2004 و2002 و2006 و2007 ويتمتعون بقامات طويلة.

وقد برز من فريق العربي من السويداء كل من اللاعبين: ريان عبد الباقي و أيهم الأطرش وعطا الله رضوان، ومن فريق كفر حور اللاعب خالد راجح وأحمد طه، ومن فريق عنازة بحنين اللاعب زين غانم وبهاء إسماعيل ومن فريق يبرود خلدون عليوي ومن تشرين ليث كحيل.

وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن فوز فريق كفر حور بالمركز الأول تلاه فريق عنازة بحنين ثانياً والعربي ثالثاً ففريق يبرود رابعاً وتشرين خامساً وفي المركز السادس والأخير فريق كفر رام.

وفي نهاية البطولة تمت دعوة كل من مدرب المنتخب الوطني للناشئين مأمون جمول ونعيم الأسود المدير التنفيذي للمنتخب وبيير الخوري مساعد مدرب المنتخب وسهى القصير المشرفة على البطولة عضو اتحاد اللعبة من أجل الاطلاع على النتائج واختيار اللاعبين الموهوبين.