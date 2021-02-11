إصابة نيمار تبعده عن مواجهتي برشلونة

سيغيب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أربعة أسابيع عن فريقه بسبب الإصابة، وأوضح سان جيرمان في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه بعد إجراء الأشعة والفحوصات الطبية تبين إصابة نيمار في العضلة الضامة اليسرى.

وبذلك يتأكد غياب نيمار عن مباراتي سان جيرمان ضد برشلونة الإسباني في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويحل الفريق الباريسي ضيفاً على البارشا، الثلاثاء المقبل على ملعب “كامب نو”، بينما يلتقي الفريقان إياباً يوم 11 آذار المقبل، في ملعب حديقة الأمراء بباريس.