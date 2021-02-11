176 جمعية خيرية في اللاذقية.. والعديد من الأسر المحتاجة لا تحصل على المساعدات

رغم كثرة المساعدات والخدمات التي تقدمها الجمعيات الخيرية والأهلية على مستوى محافظة اللاذقية إلا أن تلك الخدمات لا تصل لجميع من يحتاجها، هذا ما تؤكده العديد من الأسر المحتاجة سواء في الريف أو المدينة، حيث إن بعض تلك الأسر تحتاج للمساعدات المادية والعينية شهرياً ولا تحصل على تلك المساعدات إلا كل ثلاثة أشهر مرة، ناهيك عن أن هناك الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يحتاجون سلة صحية باستمرار وبشكل شهري ودائم ولكن هذا غير متوفر بشكل دائم للكثيرين.

كما تتساءل العديد من الأسر عن سبب كثرة الجمعيات في المدينة وقلتها في الريف علماً أن الأسر في الريف أكثر حاجة للمساعدة والدعم.

في حين يؤكد القائمون على عمل الجمعيات أنه يتم توزيع المساعدات المادية والعينية بشكل دوري للمحتاجين وذلك حسب التبرعات التي ترد إلى كل جمعية وبناء على بيانات يتم إعدادها قبل بدء التوزيع مشيرين إلى أن حجم التبرعات الواردة إلى الجمعيات هي المتحكم بآلية توزيعها على أعداد محددة وخصوصاً أن التبرعات عند الكثير من الجمعيات باتت محدودة ولا يوجد متبرعون بالمساعدات بشكل مستمر .

بدوره بيّن عبد الحسن شروف عضو المكتب التنفيذي للشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة لـ ( تشرين ) أن تحديد مكان الجمعية يكون بناء على طلبات الترخيص والإشهار للجمعيات ضمن المحافظة بغض النظر عن توزعها في الريف أو المدينة ولا علاقة لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بتحديد الموقع .

كما أكد شروف أن المساعدات التي ترد من الجمعيات غير كافية قياساً بالطلبات التي ترد من المحتاجين والأسر الفقيرة في المحافظة وخاصة مع تزايد أعداد المحتاجين ممن تهجروا من مناطقهم بسبب الحرب على سورية وكذلك زيادة أعداد الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة .

مشيراً إلى أن بعض الجمعيات في المحافظة التي تقدم المساعدات للمحتاجين تعتمد على عقود مع منظمات دولية وتلك المنظمات تزودها بالمساعدات شهرياً حيث يرد إلى المحافظة بشكل دوري حوالي 15 ألف حصة من المنظمات الدولية وتوزع هذه الحصص شهرياً على تلك الجمعيات التي تقوم بدورها بتوزيعها على المحتاجين على المستوى الجغرافي للمحافظة .

وأضاف شروف : تقوم كل جمعية قبل التوزيع بدراسة ميدانية للعائلات وتقدير حالة كل أسرة وبالتالي يتم استهداف الأسر الأكثر حاجة والأكثر فقراً .

ونوه شروف إلى أن عدد الجمعيات الخيرية في المحافظة 176جمعية، وهناك 4 طلبات لإشهار 4 جمعيات جديدة حالياً، مشيراً إلى أن ليست جميع الجمعيات نشيطة حيث أن هناك 15 جمعية تعتبر الأكثر نشاطاً على مستوى المحافظة، بينما باقي الجمعيات تقدم خدماتها بناء على ما يردها من تبرعات أضف إلى ذلك إن بعض الجمعيات يتوقف عملها على تقديم الخدمات لعدم وصول التبرعات إليها بشكل مستمر.