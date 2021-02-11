الأمن الروسي يعتقل شخصاً في نوريلسك لارتباطه بتنظيم «داعش» الإرهابي

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية اليوم اعتقال شخص بتهمة التواطؤ مع تنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة نوريلسك بإقليم كراسنويارسك في منطقة سيبيريا.

ونقلت وكالة «تاس» عن إدارة هيئة الأمن في الإقليم قولها: إن الإرهابي خضع لأفكار الإسلام الراديكالي وعمل على تجنيد الناس لتقديم دعم طبي ومساعدة أخرى للإرهابيين.

وأكدت الهيئة أن عناصرها صادروا في مقر إقامة الموقوف أجهزة اتصال إلكترونية ووسائط إلكترونية ومواد متطرفة مشيرة إلى أنه تم رفع دعوى جنائية بحقه بتهمة المساعدة في ممارسة الأنشطة الإرهابية.

وفي ذات السياق أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن فتح قضية جنائية ضد أحد سكان مدينة نوريلسك بإقليم كراسنويارسك الروسي بسبب تورطه في أنشطة إرهابية.

وجاء في بيان للجهاز أوردته وكالة «سبوتنيك»: إن الجهاز تلقى معلومات بشأن قيام مواطن مقيم في مدينة نوريلسك وبعد انحيازه إلى الأفكار المتطرفة بتجنيد أشخاص لتقديم المساعدة الطبية وغيرها للمسلحين.

وأضاف البيان: إن عناصر الجهاز الفيدرالي صادروا من مكان إقامة الشخص المذكور وسائل اتصال وتخزين إلكترونية وكتباً تحوي أفكاراً متطرفة وقام قسم التحقيق في الجهاز بفتح قضية جنائية بموجب مادة “المساهمة في النشاط الإرهابي.