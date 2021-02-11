المفوضية الأوروبية: بريطانيا ستتلقى ضربة أقوى بكثير من الاتحاد الأوروبي جراء الانفصال

حذرت المفوضية الأوروبية اليوم من أن الاثار السلبية لخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي ستكون أكبر بكثير عليها من الاتحاد.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المفوضية قولها : بالنسبة للاتحاد الأوروبي في المتوسط يتوقع أن تنجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد على أساس بنود اتفاق التجارة الحرة خسارة في الناتج بنحو 5. 0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2022 ونحو 25. 2 بالمئة بالنسبة لبريطانيا أي ما يفوق نحو أربعة أمثال خسارة الاتحاد.

وأضافت المفوضية: باختصار رغم أن اتفاق التجارة الحرة يحسن الوضع عند المقارنة بنتيجة عدم وجود اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فإنه بعيد تماماً عن مضاهاة منافع العلاقات التجارية التي تتيحها عضوية الاتحاد الأوروبي.

وتراجع الاقتصاد البريطاني على نحو غير مسبوق العام الماضي ليشهد أسوأ أداء له منذ عقود وسط توالي الضربات التي بدأت مع المفاوضات الشاقة حول عملية «بريكست» لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا وما رافقها من إجراءات عزل عام وإغلاق.

«سانا»