توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة تصريف العملة الأجنبية في اللاذقية

ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على ثلاثة أشخاص يقومون بتصريف العملة الأجنبية والمتاجرة بها بشكل غير قانوني.

ونقلت «سانا» عن وزارة الداخلية قولها في بيان: أنه وفي إطار الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية لضبط المخالفين والمتعاملين بغير الليرة السورية تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم بتصريف العملة الأجنبية بشكل غير قانوني مشيرة إلى مصادرة مبلغ 24700 دولار أمريكي وأكثر من 24 مليون ليرة سورية وعدادة نقود يستخدمونها في تصريف العملات وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم.

وذكرت الوزارة أنه تم إيداع المبالغ المصادرة لدى فرع المصرف المركزي في اللاذقية وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء أصولاً.