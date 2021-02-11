منافسات غير متكافئة بدوري الناشئات السلوي

غياب المنافسة وروح التحدي وفوارق كثيرة بالمستوى الفني كان عنوان اللقاء الذي جمع بين فريقي الوحدة وقاسيون لناشئات كرة السلة في صالة الفيحاء الفرعية بدمشق في الجولة الأولى من مرحلة الإياب للدوري، وحول هذا اللقاء قالت لـ”تشرين” مدربة فريق الوحدة إليزابيت سيمون: نتيجة المباراة التي انتهت لصالح فريق ناشئات الوحدة (93 /35) نقطة، هي نتيجة طبيعية لأنه فريق دائم التدريب ويُبذل جهود كبيرة من قبل إدارييه ومدربيه و يحظى بمتابعة دائمة من عدة سنوات لذلك نرى الخبرات والتمكن لدى لاعباته واضحة وعالية ما أظهر الفارق بالنتيجة مع فريق قاسيون ،أما بالنسبة لفريق ناشئات قاسيون لاحظنا وجود خامات جيدة و أعمار اللاعبات صغيرة ولكن تنقصهن الخبرات ومع التدريب المستمر سيكون الوضع أفضل في المواسم القادمة إذا ما تم تأمين مقومات التدريب المناسبة لهن وخاصة الصالات بقيادة المدرب محمود شويكي.

نتمنى النجاح والتوفيق لجميع اللاعبات وأن نشهد مستويات أفضل في المواسم القادمة .